السفير جمال بيومي: هناك توافق بين مصر والسعودية حول أزمات المنطقة

قال السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هناك توافقًا بين مصر والسعودية حول الأزمات التي تعاني منها المنطقة، لافتًا إلى أن المنطقة العربية تواجه أمرًا جللًا في كل بقاع العالم العربى وفى مقدمتها المشكلات فى ليبيا والعراق وغيرها.وأضاف بيومى، فى مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن التبادل التجارى والعلاقات بين البلدين مصر والسعودية قوية باعتبار أن مصر أكبر دولة بالمنطقة والسعودية أكبر دولة اقتصاديًّا، مشيرًا إلى أن زيارة وزير خارجية السعودية لمصر يتم خلالها بحث المشكلات والموضوعات المطروحة على الساحة.وأوضح أن مصر نجحت أن توجه رسائل جادة لكل من يفكر في تهديد أمننا القومى أو الوطنى، كما أن خطاب وزير الخارجية المصرى فى مجلس الأمن وجه رسائل شديدة اللهجة، بالإضافة إلى مناورة حسم 2020.