بسبب كورونا.. لبنان يعلن فرض الإغلاق التام الخميس

قررت السلطات اللبنانية، اليوم الإثنين، فرض الإغلاق التام في البلاد وذلك منذ الخميس المقبل وحتى الثالث من أغسطس، ومن السادس من أغسطس حتى العاشر من الشهر ذاته.وفي وقت سابق من اليوم، أوصت وزارة الصحة اللبنانية بإغلاق كلي للبلاد لمدة أسبوعين، باستثناء حركة الملاحة الجوية عبر مطار رفيق الحريري الدولي مطار بيروت وذلك لاحتواء تفشي فيروس كورونا.وأكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن خلال اجتماع اليوم، لتقييم الوضع الوبائي في البلاد، ضرورة التشدد الصارم في اتباع الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم رفع جاهزية مستشفى رفيق الحريري الجامعي المركز الطبي الرئيسي للتعامل مع حالات الإصابة بكورونا وكافة المستشفيات في عموم لبنان للتعامل مع تفاقم حالات الإصابة بالوباء.