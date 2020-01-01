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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

206 آلاف إصابة و9124 وفاة بكورونا في ألمانيا

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:30 ص
كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا
وكالات
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وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 206 آلاف و667 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الإثنين بتوقيت فرانكفورت، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في ألمانيا جراء الفيروس بلغت 9124 حالة، وقد تعافى 190 ألفا و55 شخصا من المصابين حتى الآن.

ومر نحو 26 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.

من ناحية أخرى، سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الاثنين 340 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

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