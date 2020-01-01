أكرم أوغلو يحشد 16 مليون تركي لرفض «قناة أسطنبول»

دعا عمدة اسطنبول إكرام إمام أوغلو، جميع سكان المدينة الضخمة، إلى الاعتراض على المشروع الضخم المثير للجدل الذي اقترحه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو " قناة اسطنبول الحكومية"، مؤكدا أن الممر المائي الصناعي سيسبب أضرارا لا رجعة فيها للمدينة.فيما شارك إمام أوغلو عريضة على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" داعيًا 16 مليون من سكان أكبر مدن تركيا إلى الاعتراض على القناة التي يبلغ طولها 50 كيلومترًا، والتي من المقرر أن تربط بين البحر الأسود وبحر مرمرة عبر اسطنبول.وقال عمدة اسطنبول، مشيرًا إلى تعليق المشروع لمدة 10 أيام بسبب مخاوف بيئية: "مثل هذا الوضع البائس لم يحدث قط في التاريخ التركي".