ألمانيا تسجل 340 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت ألمانيا ‭340‬ حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وفقا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الإثنين، ليرتفع إجمالي الإصابات بالبلاد إلى 205609.وأوضح المعهد أن ألمانيا لم تسجل أي حالات وفاة جديدة ليظل العدد ثابتًا عند 9118، وكان المعهد أفاد أمس الأحد بتسجيل 305 إصابات.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.