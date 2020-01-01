دراسة: «هرمون الحب» قد يساعد فى علاج الزهايمر

وجدت دراسة حديثة أن هرمون "الأوكسيتوسين"، المعروف تقليديًا بدوره في الجهاز التناسلي للأنثى وفي تحفيز مشاعر الحب والرفاهية، قد يساعد في علاج الاضطرابات المعرفية مثل مرض الزهايمر.وأظهرت الدراسة، التي أجراها علماء يابانيون في جامعة "طوكيو" للعلوم، أن زيادة تراكم بروتين "الأميلويد–أ"، الذي يتراكم بمعدلات كبيرة حول الخلايا العصبية فيؤدي إلى الإصابة بالزهايم، في منطقة "الحصين" في الدماغ، وهو مركز التعلم والذاكرة الرئيسي في الدماغ، يسبب انخفاضًا في إمكانات نقل الإشارة للخلايا العصبية الموجودة فيه، ويؤثر هذا الانخفاض على سمة معينة للخلايا العصبية تسمى "اللدونة المشبكية"، وهي قدرة المشابك العصبية (موقع تبادل الإشارات بين الخلايا العصبية) على التكيف مع زيادة أو نقصان نشاط الإشارة بمرور الوقت.ووجد الباحثون أن بروتين "الأميلويد–أ" له دور ملموس في تراجع كفاءة الذاكرة المعرفية والعجز، وأنه تم التوصل مؤخرًا إلى أن مشاركة هرمون "الأوكسيتوسين" قد يساعد في تنظيم قدرات التعلم وأداء الذاكرة.