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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تسيطر على القنصلية الأمريكية فى تشنجدو

الإثنين 27/يوليه/2020 - 05:57 ص
القنصلية الأمريكية
القنصلية الأمريكية فى تشنجدو
وكالات
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أعلنت وزارة الخارجية الصينية، الإثنين، أن القنصلية الأمريكية بمدينة تشنجدو في جنوب غرب البلاد، أغلقت أبوابها الساعة العاشرة صباحًا.

وحسب "فرانس برس" فقد فرضت الصين "سيطرتها" على القنصلية بعد 3 أيام من القرار بإغلاقها.

ونقلت وسائل إعلام أن السلطات الصينية وضعت يدها على المبنى الذي تم إنزال العلم الأمريكي من فوقه، فيما تجمع خارجه عدد من الأفراد راحوا يلتقطون الصور.

وكانت الصين أمرت يوم الجمعة بإغلاق القنصلية ردًا على قرار الولايات المتحدة بإغلاق القنصلية الصينية في مدينة هيوستون.

ويأتي الإغلاق المتبادل للقنصليتين ليمثل حلقة جديدة في مسلسل توتر العلاقات بين البلدين العملاقين.

وإلى جانب سفارتها في بكين، لدى الولايات المتحدة 5 قنصليات في مدن كانتون وشنجهاي وشينيانج وتشنجدو ووها، وكذلك في هونج كونج.

وتغطي قنصلية تشنجدو التي افتتحت في 1985، جنوب غرب الصين وخصوصا منطقة التيبت ذات الحكم الذاتي، ويعمل في هذه البعثة حسب موقعها الإلكتروني مئتا موظف، بينهم 150 موظفًا محليًا.

وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت أن القنصلية الصينية في هيوستن أغلقت "لحماية الملكية الثقافية الأمريكية ومعلومات الأمريكيين الخاصة".

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية، مورجان أورتاجو أن اتفاقية فيينا "تنص أن على دبلوماسيي الدول احترام قوانين ونظم البلد المضيف، ومن واجبهم عدم التدخل في الشئون الداخلية لذلك البلد".

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