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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسلحون مجهولون يقتلون عسكريًا فى مالى

الإثنين 27/يوليه/2020 - 01:10 ص
هجوم في مالي
هجوم في مالي
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نفذ مسلحون مجهولون هجومًا على مركز الدرك في ماسيجي الواقعة على بُعد 80 كيلومترًا من بلدة دوغلا جنوب شرق العاصمة المالية باماكو، ما أسفر عن مقتل عسكري وإصابة مدني.

ونقلت وكالة الأنباء المالية عن مصدر قوله إن مسلحين مجهولين كانوا على متن دراجتين ناريتين أطلقوا النار على المركز، فقتلوا أحد رجال الدرك وأصابوا مدنيًا.

وقال محافظ منطقة دوغلا ديديو باجنا إنه أبلغ السلطات بالهجوم، وطلب تعزيزات إلى المنطقة.

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