مسلحون مجهولون يقتلون عسكريًا فى مالى

نفذ مسلحون مجهولون هجومًا على مركز الدرك في ماسيجي الواقعة على بُعد 80 كيلومترًا من بلدة دوغلا جنوب شرق العاصمة المالية باماكو، ما أسفر عن مقتل عسكري وإصابة مدني.ونقلت وكالة الأنباء المالية عن مصدر قوله إن مسلحين مجهولين كانوا على متن دراجتين ناريتين أطلقوا النار على المركز، فقتلوا أحد رجال الدرك وأصابوا مدنيًا.وقال محافظ منطقة دوغلا ديديو باجنا إنه أبلغ السلطات بالهجوم، وطلب تعزيزات إلى المنطقة.