سمية الخشاب تشعل إنستجرام من داخل حمام سباحة (صور)

شاركت الفنانة سمية الخشاب، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورًا جديدة لها.وظهرت الفنانة سمية الخشاب من داخل حمام سباحة بإطلالة صيفية وهي تحتضن أحد الأطفال، واعتمدت سمية على مكياج ناعم وتركت شعرها الأسود منسدلًا على كتفيها مما زاد من جاذبيتها وجمالها.وحازت الصور على إعجاب متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات: "قمر، جميلة الجميلات، منورة"، بينما سألها متابع عن الطفل الذي معها: "هل هو ابنك يا سمية؟".يُذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا"، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.الأغنية من كلمات محمد حسن، وهشام صادق، وألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.وشاركت سمية الخشاب مؤخرًا في بطولة مسرحية "يا تصيب يا تخيب"، مع الفنان أحمد آدم، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهي من تأليف محمد نبوي، وعلاء حسن، وإخراج محسن رزق.