قنصلنا بالكويت: تحركنا قبل انتشار فيديو الاعتداء على «وليد» بمواقع التواصل

قال السفير هشام عسران، القنصل المصري في الكويت، إن حادث الاعتداء على المصري وليد صلاح من مواطن كويتي بإحدى الأسواق التجارية بدولة الكويت، هو حادث فردي، وإدارة الجمعية التي يعمل بها تسانده بشكل كامل، مشيرا إلى أن القنصلية تحركت قبل انتشار الفيديو على مواقع التواصل.وأضاف "عسران"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الأحد، أن القانون لا يفرق بين أحد في دولة الكويت، والقضاء الكويتي قضاء عادل ولا يخذل أحدا، ويعطي لكل ذي حق حقه، وتحافظ على حقوق العمالة الوافدة.وأكد الوقوف بشكل كامل خلف الشاب المصري "وليد"، خاصة أنه لم يخطئ في أحد وكان يقوم بعمله على أكمل وجه، وعند الاعتداء عليه تمالك نفسه ولم يفعل شيئا للشخص المعتدي، بل إنه قال "راجل قد أبويا مقدرش أتعدى عليه أو أغلط فيه"، وهذا يدل على حسن خلق المصريين.وتابع: تحركنا لنصرة الشاب وليد صلاح قبل انتشار مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وقمنا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرد اعتباره، والشائعات حول تحركنا بعد انتشار المقطع غير صحيحة.