افتتاح مجمع سينمات رينسانس مدينتي.. تضم 15 قاعة وأحدث شاشات العرض

افتتح محمد هشام طلعت والإعلامية إسعاد يونس رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للسينما سينما مدينتي بالاوبن اير مول.حضر الافتتاح لفيف من الإعلاميين والفنانين والشخصيات العامة إلى جانب مسئولي مجموعة طلعت مصطفى والشركة العربية للسينما ومسئولي سينما رينسانس.يشار إلى أن مجمع سينمات مدينتي يضم 15 قاعة عرض، منها قاعة عرض VIP، بالإضافة إلى توافر كراسي D box لتتيح نظام مشاهدة تفاعلي مع بعض الافلام، ليشعر المشاهد أنه وسط أحداث الفيلم.وقد تم تزويد قاعات مجمع السينمات بأحدث التقنيات وشاشات العرض في الشرق الأوسط.