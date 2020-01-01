أول تعليق من وزير النقل على تصدع عمارة الشربتلي بالزمالك

طالب المهندس كامل الوزير وزير النقل، الإعلام بعدم تضخيم الأمور وانتظار تقرير اللجان الفنية، حول عمارة الشربتلي بالزمالك.وأكد الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» أن السكان ليسوا في الشارع، لكن كل صاحب شقة حصل على 30 ألف جنيه لإيجاد سكن بديل ملائم لمدة شهر، وهذا التزام على وزارة النقل والشركة المنفذة للمترو، وإذا احتاجت الأعمال أكثر من شهر سيتم دفع شهر إضافي.وأردف: «نشتغل على المترو داخل كتلة سكنية كبيرة جدا، ووارد يحدث بعض التنميلات، وعلاجها سهل ومعروف، لم يحدث أي تصدع في أبوالعلا ولا في شارع 26 يوليو، ولم يحدث أي تنمل أو شرخ، رغم أنها عمارات أقدم».ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة هندسية مشكلة من 5 أساتذة من جامعة عين الشمس، لمعاينة عمارة الشربتلي بالزمالك، والعمارات المجاورة في خط التنفيذ، وما يخرج عن اللجنة سيتم تنفيذه، مردفا: «لو من بين سكان العمارة أو الجيران مهندس ويريد الانضمام للجنة أهلا وسهلا، ولو عاوزين لجنة من جامعة القاهرة هنعمل اللي عاوزينه، وكل حاجة ستتم بمنتهى الشفافية».وأوضح أن اللجان ستحدد حجم الشروخ في عمارة الزمالك، مردفا أن ما حدث هو شرخ في عمود الركن في العمارة، وهو حائط حشو وليس حامل، أما الكميرة الخرسانية سليمة.وتابع: «لما يكون شرخ واضح على الميل الرئيسي، نقلق، لكن الشرخ في سور لو وقع كله مفيش مشكلة لكننا مسئولين نبنيه، أما العمارة ليس فيها شروخ ولا تصدع ولا ميل، وبالنسبة لسفارة البحرين لم يحدث لها شيء، الساحة الأمامية في المبنى حصل تصدع في أرضية الساحة الأمامية زائد ميل في السور، ولا يوجد ميل في عمارة حسن شربتلي بالزمالك».