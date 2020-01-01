«مكافحة كورونا»: جزء كبير من الوفيات بسبب الأمراض المزمنة (فيديو)

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن جزء كبير من وفيات فيروس كورونا كانت بسبب الأمراض المزمنة، حيث أن معظم الوفيات كانوا من كبار السن الذين يعانون من أمراض القلب والضغط والسكر، وهذه نفس النسب التي حدثت مع دول العالم.وأضافت الدكتورة جيهان العسال، خلال لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أن نسب الوفيات بالدولة المصرية كانت مقبولة عالميا بالنسبة لتعداد السكان الخاص بنا، لافتة إلى أنه في أول الجائحة كان المواطنين يقومون بالفحص الطبي متأخرا، إنما بعد زيادة الوعي قضينا على تلك النسبة تماما، وبدأنا نرى المرض في صورة مبكرة أكثر طبقا للبروتوكول العلاجي.ونوهت إلى أنه يجب أن نتعلم من بعض الدول التي انخفضت أعداد إصابتها ثم عادت للزيادة مرة أخرى، ويجب أن نكون حذرين أكثر، وأن يكون لدينا وعي أكثر في الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتطبيق الإجراءات الاحترازية.