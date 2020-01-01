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السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يتمسك بوضع جدول زمني وأجندة واضحة لمفاوضات سد النهضة

السبت 25/يوليه/2020 - 07:49 م
سد النهضة
سد النهضة
محمد عمر
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أكدت وزارة الري والموارد المائية السودانية، السبت، تمسكها بعقد جولة تفاوض حاسمة برعاية الاتحاد الإفريقي.

وشدد السودان في بيان على أن تكون المفاوضات محددة بقيد زمني وأجندة واضحة لمعالجة النقاط العالقة، والالتزام بها دون طرح قضايا جديدة خارج نطاق التفاوض الخاص بملء وتشغيل سد النهضة والمشاريع المستقبلية.

ووصفت وزارة الري السودانية، بيان الاتحاد الإفريقي الذي صدر أمس الجمعة حول القمة المصغرة للاتحاد الإفريقي التي عقدت الثلاثاء الماضي بالمتوازن، وأنه جاء متوافقا مع ما طرحه رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بشأن التوصل إلى اتفاق عادل وملزم قانونا بما يحفظ مصالح جميع الأطراف، وفق وكالة أنباء السودان "سونا".

ورحبت بدعم الأمين العام للأمم المتحدة ورغبة المجتمع الدولي في دعم الدول الثلاث فنيا وماليا لإدارة موارد المياه العابرة حال التوصل إلى اتفاق شامل، مشيدة بتأكيد البيان ضرورة التزام كل الأطراف بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية من شأنها إعاقة عملية التفاوض.

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