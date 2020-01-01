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السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

طلب التحريات فى ضبط 20 ألف قرص أدوية مهربة

السبت 25/يوليه/2020 - 11:39 ص
اقراص أدوية
اقراص أدوية
حسام التمساح
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باشرت نيابة مصر الجديدة الجزئية، تحت إشراف المستشار أحمد عز المحامي العام الأول، التحقيقات في ضبط صاحب صيدلية وبحوزته 20 ألف قرص أدوية مهربة جمركيا وغير مسجلة بوزارة الصحة، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات.

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة تلقى إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن صيدلية في مصر الجديدة لحيازته (182) صنفا علاجيا بإجمالي (18245 عبوة وقرص أدوية خاصة بعلاج "القلب - السكر – الضغط – العظام" مهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة محظور تداولها بالأسواق و(1569) قرص أدوية مخدرة خاصة بعلاج الصرع والأمراض النفسية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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