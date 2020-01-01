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السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسؤول تركي سابق يطالب بتغيير اسم بحر إيجه: «يوناني لا أحبه»

السبت 25/يوليه/2020 - 09:54 ص
بحر إيجه
بحر إيجه
أمينة ذكى
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دعا المهندس المعماري وواضع الاتفاق البحري بين تركيا والوفاق في ليبيا، جهاد يايجي، إلى تغيير اسم بحر إيجه واقترح إعادة تسميته باسم "بحر الجزر" أو "شمال البحر الأبيض المتوسط"، بدعوى أنه لا يحب الاسم اليوناني.

وقال الأميرال الذي أقيل مؤخرا من البحرية التركية بسبب معارضته لوزير الدفاع خلوصي أكار: "يجب ألا تستخدم تركيا كلمة إيجه التي لها جذور يونانية"، في تصريحات خلال حفل افتتاح قسم الشحن والاستراتيجية العالمية في جامعة "باهتشيشهر" في القسطنطينية.

ودعا يايجي إلى إعادة تسمية مقاطعة بحر إيجه التركية، وهي واحدة من المناطق الجغرافية السبع للبلاد.

وشدد يايجي على أن البحار ليست مسطحات مائية فحسب، بل هي أيضًا مصدر ثروة، وقال إن حدود تركيا تبلغ 70% في البحر، وحماية حقوقنا في البحر والمصالح مهمة للغاية للأجيال القادمة ونعتقد أن مصدر الثروة مهم جدًا لمستقبل الأجيال التركية المستقبلية في البحر، على حد زعمه.

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