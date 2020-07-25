رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم السبت 25-7-2020

السبت 25/يوليه/2020 - 07:05 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
منة سالم
طباعة
يقدم موقع «الدستور» سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 25-7-2020، وفقًا للتقارير الأخيرة في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة، وذلك بعد أن وصل سعر صرف الريال في سوق تداول العملات المحلية إلى 4.24 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، كما سجل في البنك الأهلي المصرى وبنك مصر 4.15 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 25-7-2020


حقق سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.24 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، كما جاء في البنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند مستوى 4.15 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الريال في بنك قناة السويس 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، بينما حقق في البنك العربي الأفريقي الدولي سعر 4.24 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وفي بنك البركة سعر 4.28 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع، أما في بنك المصرف المتحد وصل سعر الصرف إلى 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

وفي نفس السياق، سجل سعر الريال في بنك الإسكندرية 4.19 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي 4.25 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وجاء في البنك التجاري الدولي 4.17 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.

يشار إلى أن الريال هو العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية، ويتم تداوله من خلال فئتين الأولى ورقية عبارة عن "5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال"، والثانية عملات معدنية عبارة عن: "1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".

ويتم تحديد سعر صرف الريال السعودي، في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة، من خلال آلية محددة للعرض والطلب في أسواق المال، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية ما يقرب من 6.1 مليار دولار عن العام المالي 2018- 2019.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصدر بـ«التعليم» يكشف سبب التأخر في إعلان نتيجة الثانوية

موعد صرف معاشات أغسطس 2020 من البريد المصري

«الولاء مدفوع مقدمًا».. محمد الباز: معتز مطر وعزوز وأبوخليل «مراكيب أردوغان»

موعد بداية العام الدراسى الجديد فى الجامعات 2020-2021

الصور

image description

أحدث «لوك» لـ سمية الخشاب بالأزرق وفراشات (صور)

image description

الشوط الأول| الزمالك وبيراميدز

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

الأكثر قراءة

«التنمية المحلية»: مالك الشقة ليس مسئولًا عن التصالح

ألقاهم أمام القطار.. أب يقتل أطفاله الثلاثة في المنيا

مصدر بـ«التعليم» يكشف سبب التأخر في إعلان نتيجة الثانوية

السادات «خفيف الروح»: سخر من جولدا مائر وجهًا لوجه.. وحل نزاعًا على جاموسة

إنفوجراف

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

السادات «خفيف الروح»: سخر من جولدا مائر وجهًا لوجه.. وحل نزاعًا على جاموسة

لهذا السبب.. مفيد فوزى اعتبر غناء عمرو دياب ومحمد فؤاد «زيطة» وعلى حميدة «راعى معيز»

«رفض التلحين للسادات وعبدالناصر ظلمه».. خبايا علاقة كمال الطويل بالرؤساء

فيلم أوقع بينهما مدى الحياة.. سر الخصومة الكبرى بين هنيدى ومحمد فؤاد

نجم الساعة

السادات «خفيف الروح»: سخر من جولدا مائر وجهًا لوجه.. وحل نزاعًا على جاموسة

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

يسهل خسارة الوزن.. 3 فوائد هامة لعصير البصل

طبيب يحذر من عواقب كورونا على القلب

موعد صرف معاشات أغسطس 2020 من البريد المصري

الصحة العالمية: لا مجال للتساهل في سلامة لقاح كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
رقصة ألمانية مع الذئاب التركية!
د.كريمة الحفناوى
مصر ومخاطر الوجود التركى فى ليبيا
صفاء النجار
فى بيوت الله «3»
جمال طه
كيف أجبر التدخل المصرى تركيا على مراجعة مخططاتها فى ليبيا؟
المزيد

الثقافة

أكاديمية الفنون ترد على دعاوى التحرش بالطالبات

أستاذ أدب أندلسى: «سرفانتس» آراد تخليص العالم من شروره

في حفل نجوم فرقة أوبرا القاهرة: الأغاني العالمية تبهر الجمهور (صور)

جار النبى الحلو: الكتابة رحلة بحث دائم.. والحب بهجة وانكسار (حوار)