مفتي الجمهورية يوضح شروط الأضحية

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه من المستحب أن يقوم المضحي بذبح الأضحية بنفسه إذا لديه من الفنيات والمهنية في عملية الذبح، وإذا لم يكن لديه فله أن يستدعي أهل الاختصاص ليقوموا بالذبح نيابة عنه.وأضاف «علام» في لقائه ببرنامج «نظرة» المذاع على فضائية «صدى البلد»:«المهنية تقتضي أن تكون سكين الذبح حاد وأن يحسن الذبح فلا يعذب أو يهين الأضحية، وأن يسقيها الماء قبل الذبح».وتابع: »يجب أن يكون هناك جانب أخلاقي في التعامل مع الأضحية إعمالًا لمبدأ الرحمة مع هذا الحيوان ليكون قربة ووسيلة للتقرب من الله سبحانه وتعالى».وأردف: «ينبغي أن يحافظ على البيئة، فلا ينبغي الذبح في الطريق حتى لا نلوثها، ولا نلقي بمخلفات الذبيح في الطرقات، فهناك جانب تحضري في طريقة الذبح».