خبير: أردوغان يجيد فن المراوغة مع الجميع

قال الدكتور سامح الجارحي الخبير في الشئون التركية، إن الرئيس التركي رجب أردوغان يجيد فن المراوغة والتلاعب والاستقطاب مع الجميع ومع التيارات السياسية المعارضة له بتركيا، حتى أن الشعب التركي أصبح يحبه ويؤيده وراضٍ تمامًا عن اجراءاته وانتهاكاته مادامت ستحقق لتركيا الإنتعاش الإقتصادي.وأضاف الجارحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل، ببرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، أن الأتراك كانوا يعانون من العنصرية القومية، لذلك يبحثون الآن عن المجد الزائف للدولة العثمانية التي يوهمهم بها أردوغان.وأكمل: "حديث أردوغان حول انضمام تركيا للإتحاد الأوروبي يريد من وراءه استقطاب العلمانيين إليه، وذلك دليل على إجادته استقطاب كافة التيارات السياسية لصالحه."وتابع: "عندما طلب أردوغان من البرلمان إرسال جنود إلى ليبيا وافق البرلمان بأغلبية الأعضاء من جميع الأحزاب، بعد حديثه الزائف لتحقيق أحلام اقتصادية وإعادة النفوذ التركي في الشرق الأوسط وشرق المتوسط".وواصل: "أردوغان كشخص تتراجع شعبيته منذ فترة طويلة، لكن حديثه عن مشروعاته عن رجوع أمجاد تركيا مرة أخرى، هي من جذبت الشعب له مرة أخرى، لذلك يستطيع أن يستقطب فئات عريضة للشعب التركي بسهولة، حتى أنهم يؤيدون التدخل العسكري في ليبيا بحجة أنها ولاية عثمانية منذ زمن قديم.