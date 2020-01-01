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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عمرو أديب يسخر من أردوغان بعد افتتاح «آيا صوفيا»: «محدش عبره»

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:27 م
عمرو أديب
عمرو أديب
أحلام عبدالرحمن
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سخر الإعلامي عمرو أديب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب عدم حضور أي ممثل عن أي دولة لافتتاح مسجد آيا صوفيا.

وقال أديب خلال تقديم برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر» إن أردوغان قال افتتاح أيا صوفيا سيحضره لفيف من قادة الدول الإسلامية، معقبا: «محدش راحله ولا عبره».

وتعجب «أديب» من صعود الخطيب على المنبر حاملا سيف، وقال: «ما دور السيف، إيه رسالتك؟ وكأن الرسالة الأولى لم تكن سيئة بالقدر الكافي».

وأضاف: «ما هو المقابل الذي كسبه الإسلام اليوم، من تحويل متحف آيا صوفيا لمسجد؟، ما الشيئ الذي كسبه الإسلام داخل تركيا أو خارجها، والجزيرة عاملة فرح، ومع ذلك محدش راح الاحتفال، لم يحضر مواطن قطري، الحاج تميم كان يجب يقف جنب حليفه، وقال إن فيه ممثلين من ماليزيا وكازاخستان، لكن محدش راح خافوا يظهروا قدام العالم إنهم بيحضروا مثل هذا الحدث».

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