والدة شهيد الشهامة بالدقهلية: «طعنوه علشان ربيته على الأخلاق»

روت حرم سعد السيد والدة إسلام شهيد الشهامة بالدقهلية، تفاصيل مقتل ابنها، قائلة: «إنني لا أريد شيء سوى القصاص من قتلة ابني».وتابعت والدة شهيد الشهامة بالدقهلية، خلال لقائها ببرنامج «الجمعة في مصر» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر» مساء اليوم: «عندما سمعت بعض الأصوات تنادي على زوجي قائلة: ياعم سعد إلحق.. قولت ده ابني حبيبي حصله حاجة».وأضافت: «دخلت على ابني الحيلة لقيته مطعون في قلبه.. أخرجوني من أمامه حتى لا يتأزم ابني من خوفي عليه».وواصلت: «يطعنوه في قلبه عشان ربيته على الأخلاق وعدم معاكسة النساء؟.. ابني مكالش ولا شرب قبل الحادثة.. ابني ميت عطشان، وأنا بلوم نفسي إنه مات عطشان.. احتسبت ابني عند الله شهيد، لكن ما حدث حلال أم حرام؟ وفي عدل مين؟، مطالبة بالقصاص العاجل وتدخل النائب العام في هذه القضية».