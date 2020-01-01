علام: مجلس الأمن خيار مصر حال فشل الاتحاد الإفريقي في إلزام إثيوبيا باتفاق

قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، إنه كان متفائلا بالبيان الذي صدر من الاتحاد الإفريقي وأكد حسن استغلال مياه النيل الأزرق، ثم في اليوم التالي إثيوبيا أعلنت بوضوح أنها لا ترغب في توقيع اتفاقية ملزمة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.وأضاف نصر الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على فضائية "ام بي سي مصر"، إنه إذا كان الاتحاد الإفريقي قادر على إلزام إثيوبيا بالاتفاق أهلا وسهلا، إذا كان غير قادر، على مصر أن تلجأ مرة أخرى إلى مجلس الأمن للفصل في هذه الأزمة والمماطلة الإثيوبية وهي مثبتة في المفاوضات التي جرت مؤخرا برعاية الاتحاد الإفريقي.وأردف: "تمنيت أن تستدعى الحكومة السفير الإثيوبي بالقاهرة وتوجيه اللوم على التصريحات المعادية والمختلفة تماما عما تم الاتفاق عليه برعاية الاتحاد الإفريقي، بشأن سد النهضة".وأوضح أن مصر لن تتأثر هذا العام بإجراءات ملء السد الأولي ولكن سيكون هناك ضرر فيما بعد إذ استمرت إثيوبيا في ملء السد.