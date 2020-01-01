ترامب يلعب البيسبول أمام البيت الأبيض (فيديو)

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أسطورة البيسبول واللاعب السابق لفريق نيويورك يانكيز "ماريانو ريفيرا"، تمهيدا لانطلاق موسم الدوري الرئيسي لعام 2020، الذي تأخر بسبب تفشي فيروس كورونا.وخرج ترامب إلى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض؛ ليتبادل كرة البيسبول مع "ماريو ريفيرا" إلى جانب عدد من الأطفال الذين يجتمعون في الحديقة يتبادلون الكرة أيضا.وقال الرئيس الأمريكي إن عودة دوري البيسبول مهمة للغاية مع إعادة فتح البلاد من جديد بعد التأثير الكبير لفيروس كورونا المستجد.