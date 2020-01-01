«حجازي» ينفي شائعة إعطاء الضبطية القضائية للجان «التعليم»

قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن ما نشر حول إعطاء صفة الضبطية القضائية للجان المتابعة بالوزارة شائعة.وقال «حجازي»، في تصريحاته له: «نتعامل مع المعلم كإنسان وليس مجرما، ولسنا في حاجة إلى أن نمنح المتابعة ضبطية قضائية، المعلم له كرامته وكيانه التي لا مساس بها ويحترمها الجميع، والمتابعة هي لجان لضبط العمل وإعطاء الملاحظات للنهوض بالعملية التعليمية ولا صحة لما تم نشره».