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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
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القبلة

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة (فيديو)

الجمعة 24/يوليه/2020 - 04:12 م
الشيخ حازم جلال،
الشيخ حازم جلال، إمام وخطيب بالأوقاف
أميرة العناني
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قال الشيخ حازم جلال، إمام وخطيب بالأوقاف، إن فضل الله على عباده في أيام العشر الأوائل من ذي الحجة أن تكفر فيها السيئات وتستكثر فيها من الصالحات ويتجدد فيها نشاط العبد، ويسارع إلى الخيرات ليتقرب إلى رب الأرض والسموات، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ لِرَبِّكُمْ عزَّ وجلَّ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ، فَتَعَرَّضُوا لَهَا، لَعَلَّ أَحَدَكُمْ أَنْ تُصِيبَهُ مِنْهَا نَفْحَةٌ لا يَشْقَى بَعْدَهَا أبدًا)، ومنها يومي عرفة، والأضحى، والعشر الأوائل من شهر ذى الحجة.

و أضاف "جلال"، خلال خطبة الجمعة من مسجد السلطان أبوالعلا، تحت عنوان «فضائل يوم عرفة والأضحى»، إن يوم عرفة أكمل الله فيه لنبينا الدين، فقال: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا»، لافتًا إلى أنه يوم الحج الأكبر ومغفرة الذنوب والعتق من النيران.

وأشار إلى أن الصوم في يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، حيث يقول النبي: «صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفّر السنة التي قبله والسنة التي بعده»، مبينًا أنه يستحب للعبد الإكثار من الطاعات والعبادات والصيام وتلاوة القرآن والذكر لله وغيرها من الأعمال الصالحة.

واستعرض جلال، في خطبة الجمعة، فضل يوم الأضحى وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، فهو أفضل الأيام وأعظمها يوم النحر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أن الأضحية سُنة عن النبي وإحياء لسنة أبينا إبراهيم، فعن أنس رضي الله عنه قال: «ضحى النبي بكبشين»، مؤكدًا أنها شعيرة عظيمة من شعائر الدين تحقق التقوى لله رب العالمين، وقال تعالى: «لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم»، مشددًا على أن الأضحية لون من ألوان التكافل والتراحم، وينبغي أن نحافظ على الذبح في الأماكن المخصصة لذلك حتى لا يقع الأذى بالناس، كما أنها تحصل بالصك أو الذبح.

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