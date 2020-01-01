«الإسكان»: كميات المياه المحلاة المنتجة يوميًا زادت عشر أضعاف

قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، إن ملف المياه من أهم ملفات الدولة، حيث إن حصة مصر من مياه النيل ثابتة منذ عشرات السنوات، ولهذا تعمل الدولة خلال الـ6 سنوات الماضية على تنمية موارد المياه المتاحة، وترشيد الاستهلاك.وأشار الدكتور سيد إسماعيل، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن كميات المياه المحلاة المنتجة يوميًا زادت عشر أضعاف خلال الست سنوات الماضية، وجارِ تنفيذ محطات تحلية جديدة لتبدأ العمل قريبًا.ونوه بأن هناك خطة للاستفادة من المياه الجوفية، حيث إن الدولة ممثلة في وزارة الري وضعت خريطة لجميع خزانات المياه الجوفية على مستوى الجمهورية.وأوضح نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، أنهم يعملون على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ضمن خطة ترشيد الاستهلاك.