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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع الأسهم الآسيوية في ختام تعاملات اليوم

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:41 ص
الأسهم الآسيوية
الأسهم الآسيوية
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تراجعت مؤشرات الأسهم الآسيوية في ختام تعاملات، اليوم الجمعة، على خلفية التصعيد الجديد للخلاف الدبلوماسي بين واشنطن وبكين، وانخفض مؤشر "شنغهاي المركب" بنحو 4.1% إلى 3192 نقطة، فيما تراجع "شنتشن المركب" بنسبة 5.3% عند 2132 نقطة، وخسرت العملة الصينية نحو 0.2% إلى 7.0145 مقابل الدولار الأمريكي.

وفي هونج كونج، تراجع مؤشر "هانج سينج" بنحو 2.51%، بعد تراجع قطاع التكنولوجيا عقب خسائر سهم "تينسينت" بنحو 5.57%، وسهم "علي بابا" 3.16%.

وفي أستراليا، خسر مؤشر "ستاندرد آند بورز 200" 1.16% إلى 6024 نقطة، متأثرا بخسائر قطاعي الطاقة والمالي، وفي كوريا الجنوبية، أغلق مؤشر "كوسبي" منخفضا بنحو 0.71% إلى 2200.44 نقطة.

وفقد مؤشر "إم إس سي أي آسيا" العام 1.89% بختام تعاملات اليوم، فيما أغلقت البورصة في اليابان احتفالا بعطلة "يوم الرياضة" الرسمية، على أن تستأنف تداولاتها يوم الاثنين المقبل.

وردت الصين على القرار الأمريكي بإغلاق قنصليتها في مدينة هيوستن، وأمرت بإغلاق قنصلية الولايات المتحدة في مدينة شينجدو، وأكدت الخارجية الصينية على أن هذا الإجراء هو رد مشروع وضروري على الفعل غير المبرر الذي قامت به الولايات المتحدة.

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