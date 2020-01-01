ضبط 200 قضية بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حملات أمنية، لضبط قضايا التلاعب في أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمي وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها.أسفرت الحملات خلال الـ 24 ساعة المنقضية عن ضبط 200 قضية بإجمالي مضبوطات 5410 عبوات سجائر.جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.