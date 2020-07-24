سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 24-7-2020





سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 24-7-2020





سجل سعر الريال السعودي، اليوم الجمعة 24-7-2020، استقرارا كبيرًا أمام الجنيه المصري في سوق تداول العملات المحلية، وذلك وفقًا للتقارير الأخيرة في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة، حيث وصل سعر صرف الريال في سوق تداول العملات المحلية إلى 4.24 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، كما سجل في البنك الأهلي المصرى وبنك مصر 4.15 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.24 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، كما جاء في البنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند مستوى 4.15 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.كما يأتي سعر الريال في بنك قناة السويس 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، بينما حقق في البنك العربي الأفريقي الدولي سعر 4.24 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وفي بنك البركة سعر 4.28 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع، أما في بنك المصرف المتحد وصل سعر الصرف إلى 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.وفي سياق متصل، سجل سعر الريال في بنك الإسكندرية 4.19 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي 4.25 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وجاء في البنك التجاري الدولي 4.17 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.والريال هو العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية، ويتم تداوله من خلال فئتين الأولى ورقية عبارة عن "5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال"، والثانية عملات معدنية عبارة عن: "1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".ويتم تحديد سعر صرف الريال السعودي، في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة، من خلال آلية محددة للعرض والطلب في أسواق المال، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية ما يقرب من 6.1 مليار دولار عن العام المالي 2018- 2019.