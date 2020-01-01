تخدم 60 ألف عامل.. بسمة وهبة ترصد إنجازات العلمين الجديدة

قدمت الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها "كل يوم"، فقرة خاصة من داخل مدينة العلمين الجديدة، مؤكدة أنها إنجاز مصري بطراز عالمي.وذكرت "وهبة" خلال برنامجها المذاع على شاشة "ON"، أن هذا المشروع يخدم 60 ألف عامل، بجانب أسرهم الذين يصل عددهم لربع مليون مواطن مستفيد، وبعد التشغيل سياهم في توفير مئات الآلاف من الوظائف، مشددة على أهمية السياحة في دعم الاقتصاد.وأوضحت أن "العلمين" ليست مدينة الأثرياء، بل مدينة سياحية ستدر دخلًا على الدولة المصرية بدلًا من الاتجاه إلى الدول الأوروبية.وواصلت: "هذه المشروعات رد على فزاعة الإخوان.. لو بتسموا دا تطبيل، هجيب طبلة وأطبل وأجيب فرقة وزفة، لأن اللي احنا فيه لازم نعمله كدا، والكويس نقول عليه كويس، والسلبي نقول عليه سلبي.. هنا نقول ما نريد، ولكن لا نذهب للخارج ونقبض بالدولار، عشان نسيئ للوطن.. إحنا بنحب البلد، وهدفنا مصلحتها.. وهذا هو الخير".