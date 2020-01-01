السودان: العثور على مقبرة جماعية لـ28 ضابطا قتلهم البشير

أعلن مكتب النائب العام بالسودان، اليوم، العثور على مقبرة جماعية يرجح أن تكون التي دفن فيها جثامين الضباط الذين قتلوا عام 1990 بعد الانقلاب الذي نفذه الرئيس المخلوع عمر البشير وجماعة الإخوان.وقالت النيابة العامة في بيان لها مساء اليوم، إنه وعقب جهد استمر لمدة ثلاثة أسابيع، تمكنت النيابة العامة عبر فريق مهني من المتخصصين ووفقا للبينات التي توافرت لدى لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام للتحقيق في مقتل ٢٨ ضابطا في ١٩٩٠ تمكنت من العثور على مقبرة جماعية ترجح البيانات أنها تعود لهؤلاء الضباط.وأوضح البيان أن اللجنة ستجري ما يلزم لاستكمال إجراءات النبش؛ بعد أن تم تحريز الموقع وتوجيه الجهات المختصة في الطب العدلي ودائرة الأدلة الجنائية وشعبة مسرح الحادث لاتخاذ كافة الإجراءات وتحرير التقارير اللازمة.وقالت النيابة العامة إن كل المواقع المحتملة تحت حراسة القوات المسلحة؛ وقوات الدعم السريع لمنع الاقتراب من المنطقة إلى حين اكتمال الإجراءات القانونية، مشددة على أن مثل هذه الجرائم لن تمر دون محاكمة عادلة.يذكر أن الرئيس المعزول عمر البشير وبعضا من رموز نظامه يقبعون في السجن على خليفة اتهامات عدة من بينها جريمة قتل الضباط الـ28 عقب انقلاب البشير في 1989.