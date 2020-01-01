مؤرخ: ثورة 23 يوليو حققت العدالة ونصفت الفلاحين

قال الدكتور عاصم الدسوقي، المؤرخ وأستاذ التاريخ الحديث، إن ثورة 23 يوليو علامة فارقة في مصر، وذلك لأنها حققت العدالة ونصفت الفلاحين والفقراء، بعد تفشي الفقر وتعنت الطبقة العليا ضدهم.وأضاف "الدسوقي"، خلال لقاء له مع الإعلامية لما جبريل، ببرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، أن ثورة يوليو أرست حقوق الإنسان المصري التي كانت مسلوبة منه.واستكمل: "ثورة يوليو بدأت بإصلاح الجيش وأصبحت ثورة شعبية بيضاء غيرت وجه التاريخ في المنطقة، حيث إنه لم يتم إطلاق رصاصة واحدة فيها".