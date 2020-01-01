إسرائيل تنفي اعتراض طائرة إيرانية فوق سوريا

نفت مصادر إسرائيلية، منذ قليل، أن تكون طائرات إسرائيلية اعترضت طائرة إيرانية في المجال الجوي السوري.وأكدت المصادر الإسرائيلية أن تل أبيب ليس لها علاقة بحادثة اعتراض طائرة الركاب الإيرانية في أجواء سوريا قبل قليل، خلال توجهها إلى لبنان، حسبما نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، تعزيز قواته على الحدود مع لبنان، تحسبا لأي هجوم من حزب الله اللبناني ضد تل أبيب، ردا على مقتل أحد كوادره في الغارات الإسرائيلية الأخيرة ضد سوريا.ونفذ سلاح الجو في جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية سرية لتطوير طائرات الشبح "F 35"، والتي اشترتها تل أبيب، في وقت سابق، من واشنطن.ووصل وفد هندسي وفني من شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، بشكل خاص وسري، بالتعاون مع سلاح الجو الإسرائيلي، بهدف تحديث برمجيات طائرات الشبح "F 35"، التي يحتاجها الطيارون في الحرب الإلكترونية.