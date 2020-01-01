رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل تنفي اعتراض طائرة إيرانية فوق سوريا

الخميس 23/يوليه/2020 - 10:38 م
طائرة إيرانية فوق
طائرة إيرانية فوق سوريا
سارة الشلقاني
طباعة
نفت مصادر إسرائيلية، منذ قليل، أن تكون طائرات إسرائيلية اعترضت طائرة إيرانية في المجال الجوي السوري.

وأكدت المصادر الإسرائيلية أن تل أبيب ليس لها علاقة بحادثة اعتراض طائرة الركاب الإيرانية في أجواء سوريا قبل قليل، خلال توجهها إلى لبنان، حسبما نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، تعزيز قواته على الحدود مع لبنان، تحسبا لأي هجوم من حزب الله اللبناني ضد تل أبيب، ردا على مقتل أحد كوادره في الغارات الإسرائيلية الأخيرة ضد سوريا.

ونفذ سلاح الجو في جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية سرية لتطوير طائرات الشبح "F 35"، والتي اشترتها تل أبيب، في وقت سابق، من واشنطن.

ووصل وفد هندسي وفني من شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، بشكل خاص وسري، بالتعاون مع سلاح الجو الإسرائيلي، بهدف تحديث برمجيات طائرات الشبح "F 35"، التي يحتاجها الطيارون في الحرب الإلكترونية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«التعليم»: انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية قبل العيد.. ونسبة النجاح مُبشرة

الصحة: 668 إصابة جديدة بكورونا و40 وفاة

العثور على جثمان بشاطئ النخيل.. وكبير الغواصين: مرجح «شادى»

قصة أسوأ فيلم لـ فؤاد المهندس.. «عُرض فى السينمات يومًا واحدًا فقط»

الصور

image description

الشوط الأول| الزمالك وبيراميدز

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

الأكثر قراءة

مستشار رئيس الوزراء يكشف تفاصيل نقل 50 ألف موظف للعاصمة الجديدة

غواص: جثمان «شاطئ النخيل» بدون رأس أو أطراف

«التعليم» تكشف مفاجأة بشأن نتيجة الثانوية العامة

الصحة: 668 إصابة جديدة بكورونا و40 وفاة

إنفوجراف

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

أيام زمان

سر ديني عمره 62 عامًا.. هل وافق عبد الناصر على تأجيل صلاة الجمعة؟

حكاية أرخص أجر تقاضاه أحمد زكي في حياته.. «ساندوتش فول على حساب يحيى الفخراني»

كيف حصل «يوسف شعبان» على عشرات الأدوار والزوجات في وقت قليل؟

أخطر أزمة في حياة يحيى الفخراني.. اتهموه بازدراء الأديان وارتكاب فعل فاضح

نجم الساعة

سر ديني عمره 62 عامًا.. هل وافق عبد الناصر على تأجيل صلاة الجمعة؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

حيل منزلية للتغلب على ارتفاع ضغط الدم

دراسة: «حبة البركة» تعالج كورونا

دراسة:الرجل الأصلع أكثر تعرضا للإصابة بكورونا

دراسة ألمانية: عقار الملاريا لا يمنع تفشي كورونا

مقالات الرأي
جمال طه
كيف أجبر التدخل المصرى تركيا على مراجعة مخططاتها فى ليبيا؟
مدحت بشاى
يوليو وقوانا الناعمة
د. محمد عفيفي
ثورة 23 يوليو فى عيون بريطانية
ماجد حبته
مَن يتآمر على تونس؟
المزيد

الثقافة

بحضور وزيرة الثقافة.. الأوبرا تحتفل بالذكرى 68 لثورة يوليو

فرق الفنون الشعبية تضيء السيرك القومي ومسرح البالون في العيد

ختام البرنامج التدريبي لـ«ثقافة الطفل»

«ما بعد كورونا».. مَن سيكسب سباق الصناعات الإبداعية في العالم العربي؟