وزير بريطاني يدعو للتصرف بسرعة لإنقاذ لبنان

دعا الوزير البريطاني لشئون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي، في مقالة وزعتها السفارة البريطانية في لبنان اليوم الخميس، إلى التصرف بسرعة لمنع لبنان من الانزلاق أكثر إلى الهاوية.وقال الوزير البريطاني بعد زيارة افتراضية قام بها إلى لبنان: "خضت نقاشا صادقا حول الوضع مع رئيس الوزراء حسان دياب ووزير الخارجية ناصيف حتي".وأضاف: "التقاعد سوف يزيد من الأعباء على كاهل الفئات الأكثر ضعفا".وتابع الوزير البريطاني: "ناقشنا موضوع النأي بلبنان عن النزاعات الإقليمية التي تزعزع الاستقرار".وقال: "أنا على ثقة بأن هذا البلد سوف يحظى على المدى الطويل بمستقبل باهر من جديد"، مشيرا إلى أن الدرب سيكون "طويلة وشاقة نحو الانتعاش والتعافي".