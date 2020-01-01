«المقرحي»: إعلام «الإرهابية» مأجور (فيديو)

قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن ما تقوم به العصابة الإرهابية ليس جديدًا عليها، واستغلالها للإعلام ليس جديدًا، مستدلًا على ذلك بالقنوات الإخوانية في الخارج التي تبث أخبار عن أحداث لم تحدث.وأضاف المقرحي. خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الضربة الاستباقية التي قام بها جهاز الأمن الوطني اليوم دليل على يقظة الأجهزة الأمنية، وأن قوته تزداد يوم عن يوم، وثقة المواطن المصري فيها تتزايد، بل أن هناك تعاون وثيق بين المواطن وجهاز الأمن الوطني نتج عنه هذه الضربة الاستباقية.وأكد المقرحي أن عصابة الإخوان الإرهابية منذ نشأتها لا تعمل مجانًا، وإنما تعمل بالأجر والتمويل من أي جهة سواء قطر أو تركيا أو إسرائيل، حيث يرسلوا الفتات لأفراد العصابة في الداخل لتنفيذ العمليات الإرهابية، ثم يعيش أفراد العصابة في الخارج في رفاهية في لندن وتركيا، منوهًا بأن تجفيف منابع تمويل الإرهاب أصابهم بضرر كبير، وأصبح بعض أفراد العصابة يذهبون لأداء الحج والعمرة، ويعودون بالمال في صدور وملابس النساء.