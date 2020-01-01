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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد إصابتها بكورونا.. ناشطة إيرانية تكشف معاناة المعتقلين

الخميس 23/يوليه/2020 - 11:18 ص
نرجس محمدي
نرجس محمدي
منار أحمد
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كشفت الناشطة والصحفية الإيرانية نرجس محمدي، في مقال لها داخل سجن زنجان الإيراني، عن أوضاع المعتقلين السياسيين والاجتماعيين وبث تصريحاتهم المأخوذة قسرا على وسائل الإعلام وسط إدانات وانتقادات عارمة من قبل ناشطين إيرانيين.

وأوضحت محمدي، أن السلطات أعطتها دواء لكي تبدو متماسكة أثناء التصوير، بعد الإعلان عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد ودعوات الخبراء بالإفراج عن الصحفية.

وجاء مقال تلك السجينة السياسية الأشهر في إيران على شكل "يوميات" وصفت خلالها معاناتها مع فيروس كورونا، وسط انعدام العناية الطبية الوافية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 22 يوليو، حسبما أفادت شبكة إيران إنترناشيونال.

وتطرقت محمدي إلى الفيديو القصير الذي بثه التليفزيون الإيراني مؤخرا، ليؤكد أن حالتها الصحية جيدة، وأنها تتلقى العلاج، بعد أن أكدت في رسالة سربت من سجنها أن وضعها سيئ جدا.

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