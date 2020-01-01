البحرية الروسية تتسلم فرقاطتين بأسلحة فرط صوتية فى 2025 أو 2026

قال رئيس شركة بناء السفن الموحدة الروسية أليكسي رحمانوف، إنه من المتوقع أن تحصل القوات البحرية الروسية على فرقاطتين مزودتين بصواريخ فرط صوتية في عام 2025 أو 2026.وأضاف، لوكالة أنباء "نوفوستي"، اليوم الخميس، أن بناء فرقاطتي المشروع 22350 "الأميرال يوماشيف" و"الأميرال سبيريدونوف" سيستغرق 4 سنوات ونصف السنة، وسيتم تسليمهما للأسطول الروسي في أواخر 2025 أو أوائل 2026"، متابعا: لقد تمكنا من زيادة عدد منصات إطلاق الصواريخ على متن الفرقاطتين من 16 إلى 24 منصة.يُذكر أن وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، قد أعلن أثناء إطلاق بناء الفرقاطتين أنهما ستزودان بالأسلحة الفرط صوتية.ومن المتوقع تزويد السفينتين بصواريخ "تسيركون"، التي تبلغ سرعتها 9 ماخ أو 9 أضعاف سرعة الصوت، ومداها أكثر من ألف كلم، ومن المفترض تسليح الجيش الروسي بتلك الصواريخ في العام الحالي أو المقبل.