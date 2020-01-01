اليوم.. الأنبا مكاريوس يترأس اجتماعه الأسبوعي أونلاين

يترأس الأنبا مكاريوس، الأسقف العام للمنيا وأبو قرقاص؛ مساء اليوم؛ عظته الأسبوعية "أونلاين".ويواصل أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلقاء عظاتهم عبر البث المباشر وذلك بعد قرار إغلاق الكنائس والأديرة أمام الأقباط، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.واحتفلت الكنائس بعيد الرسولين بطرس وبولس الرسول، والذين استشهدا على يد الإمبراطور الروماني نيرون.وأقامت الكنائس قداسات استثنائية مع اتخاذ كافة الإجراءات الصحية، ومشاركة 25 فردا واتخاذ كافة إجراءات التباعد الاجتماعي.وصوم الرسل هو أحد الأصوام الأربعة التي يصومها المسيحيون، وهو الصوم الذي مارسهُ الرسل منذ البداية (وَبَيْنَمَا هُمْ يَخْدِمُونَ الرَّبَّ وَيَصُومُونَ)، أعمال الرسل 2:13؛ والكنيسة بدورها حافظت عليه، فهو من ضمن تسليمها وإيمانها.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، للاحتفال بصوم للسيدة العذراء مريم، وذلك في 7 أغسطس من كل عام؛ ويعتبر صوم السيدة العذراء مريم من الأصوام الدرجة الثانية من أصوام الكنيسة.