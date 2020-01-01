توقعات باستمرار العجز في دعم الطاقة المتجددة بالصين

يتوقع تقرير صادر عن خدمة بلومبرج لتمويل الطاقة الجديدة، استمرار العجز في ميزانية تمويل دعم مشروعات الطاقة المتجددة في الصين حتى عام 2049، إذا لم تتبنى الدولة سياسة جديدة في هذا القطاع، مضيفة أن تأخير صرف مخصصات الدعم يمكن أن يؤدي إلى خفض معدلات عائد هذه المشروعات بمقدار الثلث.وبحسب تقديرات بلومبرج، فإنه بسبب زيادة قيمة تعهدات الدعم الحكومي لمشروعات الطاقة المتجددة عن مخصصات هذا الدعم وبسبب اعتماد قاعدة توزيع المخصصات المتاحة بما يتناسب مع قيمة الدعم المتراكم المستحق لكل مشروع، فمن المتوقع أن يحصل كل مشروع سنويا على حصة دعم تقل بنسبة 10% من قيمة الدعم غير المدفع والمتراكم على مدى العقدين المقبلين إذا لم تتغير السياسة الحكومية في هذا الشأن.وأدى انخفاض مدفوعات الدعم لمشروعات الطاقة المتجددة إلى انخفاض العائد على مشروعات طاقة الرياح البرية من 8.6% سنويا إلى 5.8%.وبحسب محللي "بلومبرج" لتمويل مشروعات الطاقة الجديدة، فإنه لا يوجد حل سهل لهذه المشكلة، فالمسؤولون يقصرون مصدر التمويل على زيادة التعريفة التي يدفعها مستهلكو الطاقة، في الوقت نفسه فإنهم يرفضون زيادة هذه التعريفة حاليا أو توفير موارد جديدة لتمويل الدعم.