وزيرة البيئة: رسوم النظافة لن تؤثر على محدودى الدخل

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن منظومة إدارة المخلفات تقوم على 3 محاور، وهي إقامة محطات وسيطة، وعقود التشغيل، والمشاركة المجتمعية، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تضع ضمن أولوياتها الاهتمام بمنظومة إدارة المخلفات.وأضافت خلال لقاء عبر تطبيق زووم لبرنامج "مساء دي إم سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان – أن الرئيس السيسي وجه بضرورة العمل على إقامة المحطات الوسيطة، مشيرة إلى الانتهاء من مناقشة مشروع قانون إدارة المخلفات بلجان البرلمان.وأكدت أن المناقشات في مجلس النواب حول قانون إدارة المخلفات كانت تتسم بالثراء، ونتوقع قريبا الانتهاء من البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات.وتابعت: نعمل على دمج القطاع غير الرسمي فى منظومة إدارة المخلفات، وناقشت مع وزيرة التضامن كيفية دمج القطاع غير الرسمي.وأشارت إلى أن الرسوم الجديدة على النظافة لن تؤثر على محدودي الدخل، وأن هناك فصلا كاملا للعقوبات والغرامات بمشروع قانون إدارة المخلفات، مؤكدة أننا نتوقع الانتهاء من البنية التحتية لمنظومة النظافة خلال عامين.