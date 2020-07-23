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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 23-7-2020 فى البنوك المصرية

الخميس 23/يوليه/2020 - 04:32 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الخميس 23-7-2020، خلال تعاملات نهاية الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

عالميًا، أغلقت بورصة الكويت تعاملات جلسة أمس الأربعاء، علي تراجع ملحوظا، حيث انخفض مؤشر السوق العام بنسبة 2.39% خاسرًا 118.92 نقطة ليغلق عند مستوى 4861.96 نقطة، ونزل مؤشر السوق الأول بنسبة 2.95% خاسرًا 159.76 نقطة ليغلق عند مستوى 5260.30 نقطة، كما هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.9% خاسرًا 37.12 نقطة ليغلق عند مستوى 4077.39 نقطة، فيما مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.45% خاسرًا 59.21 نقطة ليغلق عند مستوى 4038.28 نقطة.

محليًا، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم، في بنك بلوم والبنك التجاري الدولي وبنك كريدي أجريكول، مقابل ارتفع الدينار أمام الجنيه في بنك عودة والمصرف المتحد.

سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الخميس 23-7-2020

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك عودة ليسجل للشراء 48.27 جنيه وللبيع 52.26، وفي بنك عودة سجل للشراء 48.49 جنيه وللبيع 52.29، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل الدينار أمام الجنيه للشراء 49.53 جنيه وللبيع 52.29، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 49.42 جنيه وللبيع 52.23، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 49.50 جنيه وللبيع 53.13.

أسعار الدينار الكويتي

كما واصل الدينار الكويتي ارتفاعه أمام الجنيه في بنك الإسكندرية ليسجل للشراء 49.45 جنيه وللبيع 52.26، وفي بنك مصر سجل للشراء 49.42 جنيه وللبيع 52.23، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 49.41 جنيه وللبيع 51.53، كما بلغ سعر الدينار في البنك المركزي المصري للشراء 51.79 جنيه وللبيع 52.29، وفي البنك الاهلي الكويتي سجل للشراء 51.38 جينه وللبيع 52.29، أما البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل للشراء 50.06 جنيه وللبيع 51.67.

واستقر سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس أمام الجنيه المصري في بنك بلوم ليسجل للشراء 51.90 ججنيه وللبيع 52.29، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 49.35 جنيه وللبيع 52.25، وفي بنك التعمير والاسكان سجل للشراء 48.00 جنيه وللبعي 52.03، أما في بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 48.56 جينه وللبيع 52.26.

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