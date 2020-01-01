التحفظ على 6 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر في الوايلي

أمرت نيابة الوايلى الجزئية، بالتحفظ على 6 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر، تم ضبطهم بحوزة صاحب مخزن فى دائرة القسم، لفحصها وإعداد تقرير عنها والتأكد من صحتها على المواطنين تمهيدًا لإعدامها.وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم؛ للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مالك مخزن للوجبات الجاهزة بدائرة قسم شرطة الوايلى لحيازته (6.130 طن سلع غذائية "أرز أبيض – خل طعام – عدس – مكرونة – ملح طعام – زيت طعام" مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.