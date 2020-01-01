الجيش الليبي يعلن تحصين مدينتي سرت والجفرة

أعلن الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اليوم الأربعاء، عن أن محاور مدينتي "الخط الأحمر- سرت والجفرة" تم تحصينها بقوة الفترة الماضية.وأضاف المسماري خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن في بنغازي، للوقوف على مستجدات الأوضاع في سرت: تم تطوير ورفع كفاءة جميع أسلحة الجيش من دفاع جوي وطيران وقوات برية وبحرية.