محمد عبدالفتاح: مبادرة تشجيع المنتج المحلى ستضم 231 سلعة

علق محمد عبدالفتاح، مساعد وزير المالية، والمدير التنفيذي لمبادرة تشجيع المنتج المحلي، على إضافة ألف جنيه على بطاقات التموين، ضمن مبادرة تشجيع المنتج المحلي، موضحًا أن المبادرة ستكون لمدة 3 أشهر ومن الممكن أن تستمر.وأضاف "عبدالفتاح" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مع الإعلامية سارة حازم، مساء الأربعاء، أن المبادرة ستضم حوالي 231 سلعة محلية، كما أن الهدف منها هو تشجيع المنتج المحلي، والمساهمة في تشجيع الصناعات المحلية.وأوضح المدير التنفيذي لمبادرة تشجيع المنتج المحلي، أن المبادرة ستبدأ من الأحد المقبل، ولمدة 3 أشهر سيتم قياس المبادرة، ومن الممكن أن تستمر.وقدم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عرضًا حول مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.وأشار وزير المالية، في مستهل العرض، إلى أن المبادرة تهدف إلى تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على زيادة الاستهلاك، وذلك بمبلغ لا يقل عن 125 مليار جنيه، حيث ستقوم الخزانة العامة بإتاحة دعم للمواطنين بمبلغ 200 جنيه لكل فرد بالبطاقات التموينية بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة، وبتكلفة إجمالية تتخطى 12.25 مليار جنيه، وذلك للمساهمة في توفير هذه السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة بما يسهم في ارتفاع الرضا العام ورفع مستوى معيشة المواطن، وتشجيع المنتج المحلى، وتحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عما ستسهم به المبادرة من تشجيع للمصانع على زيادة الإنتاج وتشغيل خطوط الإنتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، هذا إلى جانب زيادة كميات السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية، وكذا تعميق الشمول المالي.