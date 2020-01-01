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الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نيابة مكافحة الفساد بالسودان تباشر التحقيق مع نائب الرئيس السابق

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 07:22 م
بكري حسن صالح
بكري حسن صالح
محمد عمر
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باشرت نيابة مكافحة الفساد في السودان، اليوم الأربعاء، التحقيق مع بكري حسن صالح النائب الأول السابق لرئيس الجمهورية السابق عمر البشير، في قضية مخدرات وصدر الحكم في مواجهته بالسجن المؤبد وأودع السجن وتم الإفراج عنه عقب ذلك.

وطالب المتهم بكري حسن صالح، إمهاله للجلسة القادمة ليتم استجوابه في حضور محاميه، وتم قبول الطلب وتحديد يوم 5 أغسطس المقبل موعدًا لمثوله أمام النيابة، وفقا لوكالة أنباء السودان.

وكانت نيابة مكافحة الفساد استجوبت في وقت سابق مدير عام الشرطة الأسبق هاشم الحسين في القضية وتم القبض عليه والإفراج عنه بالضمان.

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