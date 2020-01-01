جهاز تنظيم المياه: معدل استهلاك الفرد في مصر أعلى من المتوسط العالمي

شدد محمد حسن، رئيس الجهاز التنظيمي للمياه والصرف الصحي، على ضرورة ترشيد الاستهلاك في المباني الحكومية والمنزلية، مشيرًا إلى أن متوسط استهلاك الفرد في مصر أعلى من المتوسط العالمي له.وأضاف رئيس الجهاز التنظيمي للمياه والصرف الصحي، في لقائه عبر سكايب ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "اليوم"، مساء الأربعاء، أن هناك اتجاها داخل الدولة لتركيب الأجهزة الموفرة داخل خلاطات المياه لتقليل نصف الكمية المستهلكة إلى النصف.كما شدد رئيس الجهاز التنظيمي للمياه والصرف الصحي، على ضرورة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها وترشيد الاستهلاك، لافتًا إلى أنه سيتم تغليظ العقوبات في القانون الجديد لتبدأ من 5000 جنيه بدلًا من ألف بالنسبة للأفراد، وتصل إلى 100 ألف جنيه بالنسبة للهيئات والشركات ودور العبادة.وفي تصريحات سابقة، قال المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه القاهرة، إن التعداد السكاني في مصر وصل إلى 105 ملايين، وحصة مصر من مياه النيل 55 ملير متر مكعب سنويا.وأضاف "الشيمي"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن حصة مصر من المياه ثابتة، ولكن التعداد السكاني يزيد، مما يقلل حصة كل مواطن من المياه.وأوضح أننا وصلنا للشح المائي، حيث يبلغ حصة الفرد 600 متر مكعب سنويًا، بينما يبلغ الحد المقبول للفرد 1000 متر مكعب، مؤكدا أننا نواجه خطرا شديدا، وترشيد المياه أصبح ضرورة وليس رفاهية.