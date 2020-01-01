روسيا تراقب مناورات «ناتو» فى البحر المتوسط

أعلن مركز الإدارة التابع لوزارة الدفاع الروسية، عن أن أسطول البحر الأسود الروسي يراقب سفن وطائرات حلف شمال الأطلسي "ناتو" المشاركة في مناورات الحلف شمال غرب البحر الأسود.وأفاد بيان مقتضب لمركز الإدارة التابع لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن قوات ووسائل أسطول البحر الأسود تقوم بتنفيذ مجموعة من التدابير لرصد أعمال السفن والطائرات التابعة للقوات البحرية لحلف شمال الأطلسي المشاركة في مناورات "سيبيرز 2020".وأضاف أن المرحلة النشطة من هذه المناورات تتم في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، وتشارك فيها سفن وطائرات تابعة للبحرية الأمريكية والدول الشريكة في حلف شمال الأطلسي.