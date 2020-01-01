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الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غواص: جثمان «شاطئ النخيل» بدون رأس أو أطراف

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 02:44 م
شاطئ النخيل
شاطئ النخيل
هبه عويضه
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قال الدكتور رأفت حمزة أستاذ مساعد بقسم الرياضات المائية بجامعة الإسكندرية، وغواص متطوع، إن الحالة الي ظهرت عليها الجثة التي تم انتشالها من شاطئ النخيل اليوم، هي جثمان غير مكتمل، حيث أن الجثة عبارة عن قفص صدري وجزء من من عظمة الفخذ، وبدون أطراف ولا رأس.

وأضاف« حمزة » لـ « الدستور » أن بنسبة كبيرة الجثمان هو للشاب شادي، وذلك بسبب عدة عوامل، منها عدم وجود بلاغات تغيب أو غرق أخري، بجانب أن الفترة التي مكثها تحت المياه يمكن أن تجعل الجثمان يصل لتلك الحالة بسبب التلاطم بين الصخور مع شدة التيارات المائية بهذه المنطقة.

وأوضح أن في تلك الحالة نتجه إلى تحليل الحمض النووي الـ DNA، للتعرف على هوية الجثمان، مشيرًا أن الجثمان مازال على الشاطئ في انتظار معاينة النيابة لطلب عمل التحليل الخاص بالجثة.

وأشار أن الأهالي لديهم قناعة أن الجثمان ليس لنجلهم، بسبب حالة الجثمان، مؤكدًا أنه ناشد محافظ الإسكندرية بتوفير التحليل بالمجان، بسبب الحالة التي عليها العائلة المالكة الآن.

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