نيكي ينخفض قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة

انخفضت الأسهم اليابانية اليوم الأربعاء مع جني مستثمرين الأرباح قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة، في حين ضغط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا محليا على مشغلي شبكات السكك الحديدية الرئيسية.وهبط المؤشر نيكي 0.58 بالمئة إلى 22751.61 نقطة قبل عطلة نهاية أسبوع تستمر أربعة أيام والتي كان يفترض أن تتزامن مع بدء دورة طوكيو للألعاب الأولمبية.وقال هيروشي واتانابي كبير الاقتصاديين في سوني فايننشال القابضة "قطاع التكنولوجيا، الذي كان قد بدأ ينتعش حتى قبل الجائحة، يظل نجما صاعدا في السوق نتيجة جميع التغيرات الاجتماعية التي سببها الفيروس".وتابع "على الجانب الآخر، أُهيل التراب على مختلف الخدمات الشخصية".واستمر الأداء الضعيف لأسهم شركات السكك الحديدية مع تصاعد حالات الإصابة بالفيروس ما يعكس ضعف ثقة المستثمرين في حملة الحكومة للترويج للسياحة المحلية التي بدأت يوم الأربعاء.