سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 22-7-2020

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 22-7-2020

يواصل سعر الريال السعودي أستقراره أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22-7-2020، وفقًا للتقارير الأخيرة في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة، حيث وصل سعر صرف الريال في سوق تداول العملات المحلية إلى 4.24 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، كما سجل في البنك الأهلي المصرى وبنك مصر 4.15 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.جاء سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.24 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، كما سجل في البنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند مستوى 4.15 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.و في سياق متصل، حقق سعر الريال في بنك قناة السويس 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، بينما حقق في البنك العربي الأفريقي الدولي سعر 4.24 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وفي بنك البركة سعر 4.28 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع، أما في بنك المصرف المتحد وصل سعر الصرف إلى 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.و سجل سعر الريال في بنك الإسكندرية 4.19 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي 4.25 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وجاء في البنك التجاري الدولي 4.17 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.يشار الي أن الريال هو العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية، ويتم تداوله من خلال فئتين الأولى ورقية عبارة عن "5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال"، والثانية عملات معدنية عبارة عن: "1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال ".و يتم تحديد سعر صرف الريال السعودي، في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة، من خلال آلية محددة للعرض والطلب في أسواق المال، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية ما يقرب من 6.1 مليار دولار عن العام المالي 2018- 2019.